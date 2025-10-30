Le bénéfice trimestriel de la société forestière Weyerhaeuser augmente grâce à la hausse des ventes

Weyerhaeuser WY.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation de ses ventes et à la reprise de ses activités dans les secteurs du bois et de l'immobilier.

L'activité immobilière s'est redressée dans l'espoir que la baisse des taux hypothécaires stimule la demande de nouvelles constructions, ce qui a stimulé les ventes de sociétés telles que Weyerhaeuser, qui vend du bois d'œuvre et d'autres produits dérivés du bois.

Le chiffre d'affaires net de la société a augmenté de plus de 2 % pour atteindre 1,72 milliard de dollars au cours du troisième trimestre.

Le bénéfice de base ajusté de son segment des terres à bois s'est élevé à 148 millions de dollars, contre 122 millions de dollars un an plus tôt, tandis que celui de l'unité immobilière a bondi de plus de 18% pour atteindre 91 millions de dollars.

Ces résultats interviennent après que l'administration Trump a imposé des droits de douane de 10 % sur le bois de construction et le bois d'œuvre importés.

Weyerhaeuser possède ou contrôle environ 10,5 millions d'acres de terrains forestiers aux États-Unis, principalement dans l'ouest, le sud et le nord-est.

La société a déclaré avoir réalisé deux acquisitions d'une valeur totale de 459 millions de dollars au cours du troisième trimestre, tout en avançant trois projets de cession de terrains forestiers non essentiels d'une valeur de 410 millions de dollars.

Elle a enregistré un bénéfice de 80 millions de dollars, soit 11 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 28 millions de dollars, soit 4 cents par action, un an plus tôt.