Le bénéfice trimestriel de l'exploitant de casinos Las Vegas Sands augmente grâce à la demande de Macao et de Singapour

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(Corrige le bénéfice ajusté à 91 cents par action, et non 85 cents par action, au troisième point, et abandonne la référence à la comparaison avec l'année précédente pour le bénéfice)

Las Vegas Sands LVS.N a annoncé un bénéfice plus élevé pour le premier trimestre mercredi, grâce à une forte demande de ses activités à Macao et à Singapour, ce qui a fait grimper les actions de l'opérateur de casinos de plus de 2 % après la cloche.

Les revenus des jeux de Macao ont fortement augmenté au cours du trimestre, selon les données du gouvernement, en partie grâce à une forte activité touristique due au Nouvel An lunaire.

* La société exploite des centres de villégiature et des casinos intégrés, tels que Marina Bay Sands à Singapour, et six établissements à Macao, dont The Venetian Macau.

* Le chiffre d'affaires total de ses activités à Singapour a augmenté de 27,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,49 milliard de dollars, tandis que le chiffre d'affaires de ses activités à Macao a augmenté de 23,7 % pour atteindre 2,11 milliards de dollars.

* La société a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 91 cents par action.

* Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice ajusté par action de 78 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Son revenu net trimestriel total a augmenté de 25,3 % pour atteindre 3,59 milliards de dollars d'une année sur l'autre.