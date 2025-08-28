Le bénéfice trimestriel de Hormel Foods est inférieur aux estimations en raison de la hausse des coûts des produits de base

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - Le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy, Hormel Foods HRL.N , a prévu un bénéfice inférieur aux prévisions pour le trimestre en cours jeudi, après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre en raison de l'augmentation des coûts des matières premières, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 7 % dans les échanges avant bourse.

La hausse des coûts des matières premières a incité les entreprises de produits alimentaires emballés, telles que Hormel, à augmenter les prix de leurs produits.

"Nous nous attendons à ce que la reprise des bénéfices se fasse attendre jusqu'à l'année prochaine, les pressions à court terme que nous avons connues au troisième trimestre persistant jusqu'au quatrième trimestre", a déclaré la directrice générale Jeff Ettinger dans un communiqué, ajoutant que Hormel prévoyait d'augmenter encore ses prix.

La société s'attend à ce que son bénéfice ajusté par action se situe entre 38 cents et 40 cents au quatrième trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 49 cents, selon les données compilées par LSEG.

Hormel a affiché un bénéfice de 35 cents par action pour le troisième trimestre clos le 27 juillet, manquant les estimations de 41 cents.

Toutefois, la société a fait état d'une augmentation de 5 % des volumes de vente au détail trimestriels pour ses produits riches en protéines, tels que la dinde et le bacon, car davantage de consommateurs ont choisi de cuisiner des repas abordables et sains à la maison.

Le segment a connu une baisse de 7 % du volume des ventes au détail au cours des trois mois précédents.

Les ventes de Hormel au troisième trimestre (3,03 milliards de dollars) ont dépassé les estimations (2,98 milliards de dollars), grâce à l'augmentation des prix de ses produits à base de dinde Jennie-O. Les hausses de prix ont été mises en œuvre pour compenser les coûts liés à la grippe aviaire, qui ont eu un impact sur la production et l'approvisionnement.