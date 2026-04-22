Le bénéfice trimestriel de Globe Life augmente grâce à une bonne souscription

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Globe Life GL.N , compagnie d'assurance vie et complémentaire santé, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une souscription et une demande d'assurance solides.

La demande d'assurance est restée résiliente, les consommateurs privilégiant la sécurité financière dans un contexte de craintes inflationnistes liées au conflit du Moyen-Orient.

Voici quelques détails:

* Les revenus nets d'investissement de la société basée à McKinney, au Texas, se sont élevés à 289,8 millions de dollars, contre 280,6 millions de dollars au cours du trimestre précédent.

* Les assureurs investissent généralement une partie de leur capital dans diverses catégories d'actifs, notamment des titres à revenu fixe et des actions.

* Le revenu de souscription d'assurance de Globe Life a augmenté de 11 % au cours du premier trimestre terminé le 31 mars, pour s'établir à 4,42 $ par action.

* Les ventes nettes d'assurance-vie ont augmenté de 6 % et les ventes nettes d'assurance-maladie ont augmenté de 58 % au cours du trimestre.

* L'assurance-vie a représenté 67 % du total des primes et l'assurance-maladie 33 %.

* Son bénéfice net s'est élevé à 270,5 millions de dollars, soit 3,39 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 254,6 millions de dollars, soit 3,01 dollars par action, il y a un an.