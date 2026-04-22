 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice trimestriel de Globe Life augmente grâce à une bonne souscription
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Globe Life GL.N , compagnie d'assurance vie et complémentaire santé, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une souscription et une demande d'assurance solides.

La demande d'assurance est restée résiliente, les consommateurs privilégiant la sécurité financière dans un contexte de craintes inflationnistes liées au conflit du Moyen-Orient.

Voici quelques détails:

* Les revenus nets d'investissement de la société basée à McKinney, au Texas, se sont élevés à 289,8 millions de dollars, contre 280,6 millions de dollars au cours du trimestre précédent.

* Les assureurs investissent généralement une partie de leur capital dans diverses catégories d'actifs, notamment des titres à revenu fixe et des actions.

* Le revenu de souscription d'assurance de Globe Life a augmenté de 11 % au cours du premier trimestre terminé le 31 mars, pour s'établir à 4,42 $ par action.

* Les ventes nettes d'assurance-vie ont augmenté de 6 % et les ventes nettes d'assurance-maladie ont augmenté de 58 % au cours du trimestre.

* L'assurance-vie a représenté 67 % du total des primes et l'assurance-maladie 33 %.

* Son bénéfice net s'est élevé à 270,5 millions de dollars, soit 3,39 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 254,6 millions de dollars, soit 3,01 dollars par action, il y a un an.

Valeurs associées

GLOBE LIFE
151,460 USD NYSE +0,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank