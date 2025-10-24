Le bénéfice trimestriel de General Dynamics augmente grâce à d'importantes livraisons d'avions d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Dynamics GD.N a affiché vendredi une hausse de près de 16% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à d'importantes livraisons d'avions d'affaires.

Le bénéfice trimestriel du fabricant de jets Gulfstream s'est élevé à 3,88 dollars par action, contre 3,35 dollars par action il y a un an.

Les actions de l'entreprise de défense ont augmenté de 1 % avant la fermeture de la bourse.

Le segment aérospatial de General Dynamic continue de se remettre des problèmes de la chaîne d'approvisionnement et des délais de certification plus longs, et a été en mesure d'augmenter ses livraisons au cours du trimestre qui s'est terminé le 28 septembre.

Les livraisons du segment se sont élevées à 39 au troisième trimestre, contre 28 il y a un an.