Le bénéfice trimestriel de General Dynamics augmente grâce à d'importantes livraisons d'avions d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Dynamics GD.N a affiché vendredi une hausse de près de 16% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à d'importantes livraisons d'avions d'affaires.

Le bénéfice trimestriel du fabricant de jets Gulfstream s'est élevé à 3,88 dollars par action, contre 3,35 dollars par action il y a un an.