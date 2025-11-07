 Aller au contenu principal
Le bénéfice trimestriel de Franklin Templeton augmente grâce à la croissance des actifs
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'investissement Franklin Resources BEN.N , plus connu sous le nom de Franklin Templeton, a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une forte croissance dans toutes ses catégories d'actifs.

La collecte totale à long terme du gestionnaire d'actifs a augmenté de 12 % pour atteindre 84,6 milliards de dollars au cours du trimestre. Si l'on exclut Western Asset Management, les flux entrants à long terme se sont élevés à 11,4 milliards de dollars.

Le total des frais de gestion des investissements de Franklin, le plus grand contributeur à ses recettes d'exploitation totales, a augmenté de 6 % pour atteindre 1,87 milliard de dollars au cours du trimestre.

Le gestionnaire d'actifs a fait état d'une croissance record des actifs sous gestion alternatifs à 270 milliards de dollars, grâce à l'acquisition d'Apera Asset Management et à une levée de fonds de 26,2 milliards de dollars.

Franklin Templeton a terminé le trimestre avec 1,66 trillion de dollars d'actifs sous gestion, en baisse de 1 % par rapport à l'année précédente.

Les sorties nettes totales se sont réduites à 11,9 milliards de dollars, contre 32,6 milliards de dollars il y a un an.

Hors coûts exceptionnels, le bénéfice trimestriel de Franklin s'est élevé à 357,5 millions de dollars, soit 67 cents par action, contre 315,2 millions de dollars, soit 59 cents, il y a un an.

