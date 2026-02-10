Le bénéfice trimestriel de Ford est inférieur aux prévisions, mais le directeur général prévoit une meilleure année en 2026

Ford affiche une perte nette de 11,1 milliards de dollars en raison des dépréciations du programme EV

Le constructeur automobile prévoit un EBIT de 8 à 10 milliards de dollars pour 2026

Le chiffre d'affaires de 45,9 milliards de dollars de Ford au 4ème trimestre dépasse les attentes des analystes

Le constructeur automobile affiche un bénéfice par action de 13 cents, manquant les attentes

Le bénéfice trimestriel de base de Ford Motor F.N a chuté d'environ 50 % pour atteindre 1 milliard de dollars, car il a absorbé des coûts plus élevés que prévu liés à un incendie chez un fournisseur d'aluminium, mais le directeur général Jim Farley a prédit une forte performance cette année, car le constructeur automobile réduit les coûts et s'efforce de produire des modèles compétitifs à l'échelle mondiale.

Ford a annoncé une perte nette de 11,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, à la suite de dépréciations substantielles, déjà divulguées, de ses programmes de véhicules électriques. Le bénéfice ajusté par action de 13 cents pour le trimestre a manqué les prévisions des analystes qui tablaient sur 19 cents par action.

Les actions de Ford ont augmenté de près de 2 % sur le marché secondaire.

La société prévoit un bénéfice avant intérêts et impôts de 8 à 10 milliards de dollars pour 2026, ce qui correspond à la prévision moyenne des analystes de LSEG de 8,78 milliards de dollars. Ford prévoit des coûts d'environ 2 milliards de dollars cette année en raison des tarifs douaniers du président Donald Trump, dont une grande partie est liée à l'approvisionnement en aluminium, en particulier pour ses camions lucratifs F-150.

Les tarifs douaniers de Trump, ainsi qu'un incendie dévastateur chez un fournisseur d'aluminium, ont entraîné une baisse du bénéfice l'année dernière . Ford a manqué de peu ses prévisions révisées de 7 milliards de dollars, affichant un bénéfice avant intérêts et impôts de 6,8 milliards de dollars pour l'année.

Fin décembre, l'entreprise a reçu des indications actualisées de l'administration qui lui ont permis de bénéficier d'un allègement tarifaire moins important que prévu sur les pièces automobiles importées. Ce changement a entraîné des coûts supplémentaires d'environ 900 millions de dollars, ce qui explique que Ford n'ait pas atteint ses prévisions de bénéfices pour l'année, a déclaré la directrice financière Sherry House.

L'usine d'aluminium située près d'Oswego, dans l'État de New York, qui a subi deux incendies majeurs l'année dernière, ne devrait pas être pleinement opérationnelle avant mai à septembre de cette année, ce qui pèse plus que prévu sur les résultats de Ford. Le constructeur automobile a enregistré un chiffre d'affaires de 45,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes.

Farley reste concentré sur le développement rapide de modèles de haute technologie pour rivaliser avec ses concurrents à Détroit et dans le monde entier, comme une plate-forme de véhicule électrique à 30 000 $ . L'année prochaine, Ford commencera à commercialiser un pick-up électrique sur cette plateforme, un modèle conçu de A à Z par une équipe basée en Californie.

Le groupe EV a été intentionnellement séparé de la base de Ford dans le Michigan afin de forger un nouveau processus de conception et de production chez le constructeur automobile centenaire, un processus qui rivalise avec la vitesse des constructeurs chinois qui mettent les voitures sur le marché en deux fois moins de temps que Ford, a déclaré Farley.

Le succès du pick-up EV est encore plus important. Ford a supprimé un grand nombre de ses offres électriques antérieures, dépréciant plusieurs programmes dans le cadre des dépréciations de 19,5 milliards de dollars annoncées en décembre , qui seront réparties sur plusieurs trimestres.

General Motors a également déclaré qu'elle enregistrerait environ 7,6 milliards de dollars de charges liées aux changements apportés à la production de véhicules électriques. La semaine dernière, Stellantis a déclaré qu'elle devait faire face à des charges de 26,5 milliards de dollars pour l'ensemble de sa gamme mondiale.

Ford a enregistré des pertes de 4,8 milliards de dollars dans son unité EV et logiciels l'année dernière, et prévoit des pertes de 4 à 4,5 milliards de dollars dans cette partie de l'entreprise cette année. Le constructeur automobile s'efforce de rentabiliser ses modèles de véhicules électriques, une mission qui a été compliquée par la baisse de la demande suite à la suppression par le Congrès américain d'un crédit d'impôt à la consommation de 7 500 dollars.

La réduction des coûts reste une priorité pour Farley. Il a conclu des partenariats avec plusieurs constructeurs automobiles afin de partager les dépenses à travers le monde. Ford et Renault se sont associés en Europe pour produire des véhicules électriques, et Reuters a rapporté que le constructeur automobile chinois Geely et Ford sont en pourparlers pour un partenariat de production et de technologie.

Le constructeur automobile du Michigan est également confronté à un nombre record de rappels de véhicules et à des coûts de garantie élevés, que Farley s'est efforcé de réduire depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en 2020.

L'action Ford a augmenté d'environ 47 % pour atteindre environ 14 dollars par action au cours de l'année écoulée. L'action de son rival General Motors a grimpé d'environ 72 % au cours de la même période, pour atteindre environ 80 dollars par action, car elle a toujours affiché des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

L'action de Stellantis a été mise à mal la semaine dernière après la dépréciation de son VE, et son prix a baissé d'environ 42 % au cours de l'année écoulée, à environ 7 dollars l'action.