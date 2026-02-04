Le bénéfice trimestriel de Corpay augmente grâce à la bonne tenue des dépenses des entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de paiements aux entreprises Corpay CPAY.N a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, la résilience des dépenses des entreprises ayant dopé son segment des paiements aux entreprises.

Malgré l'incertitude macroéconomique alimentée par les politiques commerciales de l'administration Trump, les dépenses des consommateurs et des entreprises aux États-Unis se sont largement maintenues, stimulant la croissance de sociétés telles que Corpay.

L'entreprise basée à Atlanta, en Géorgie, fournit des solutions de paiement qui permettent aux entreprises et aux consommateurs de suivre et de gérer leurs dépenses.

Le chiffre d'affaires de sa division des paiements d'entreprise a bondi de 39 % pour atteindre 480,8 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne de la stabilité des dépenses des entreprises et de la forte demande pour ses outils de paiement des fournisseurs.

Le chiffre d'affaires total du trimestre a augmenté de 21 % pour atteindre 1,25 milliard de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 1,23 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice attribuable à Corpay s'est élevé à 264,5 millions de dollars, soit 3,75 dollars par action, contre 246 millions de dollars, soit 3,44 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.