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Le bénéfice trimestriel de Chubb augmente grâce au rendement des investissements et à la diminution des pertes dues aux catastrophes naturelles
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 23:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de l'assurance Chubb CB.BN a annoncé mardi une hausse de 81% de son bénéfice au premier trimestre, grâce à de solides rendements sur investissement et à une diminution des pertes dues aux catastrophes.

Les assureurs investissent généralement une partie de leur capital dans différentes catégories d'actifs, notamment des titres à revenu fixe et des actions, dont les rendements reflètent souvent les tendances générales du marché.

Voici quelques détails:

* Les revenus nets d'investissement avant impôts ont augmenté de 9,5 % pour atteindre 1,71 milliard de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente. Les revenus d'investissement représentent actuellement plus de la moitié des bénéfices de Chubb.

* Les pertes liées aux catastrophes se sont élevées à 500 millions de dollars avant impôts, contre 1,64 milliard de dollars un an plus tôt, dont 1,47 milliard de dollars liés aux incendies de forêt en Californie.

* "Les conditions du marché de l'assurance des biens et des lignes financières sont faibles ou en baisse, avec des parties du marché des biens en baisse à un rythme rapide", a déclaré le directeur général Evan Greenberg.

* Le bénéfice d'exploitation de base s'est élevé à 2,69 milliards de dollars, soit 6,82 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,49 milliard de dollars, soit 3,68 dollars par action, un an plus tôt.

* Le ratio combiné de la branche assurance dommages de Chubb était de 84 % au cours du trimestre, contre 95,7 % un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 % signifie que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

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