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Le bénéfice trimestriel de Cboe progresse, la volatilité des marchés stimulant les opérations de couverture
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La bourse de produits dérivés Cboe Global Markets CBOE.Z a annoncé vendredi une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre, la volatilité accrue des marchés due au conflit au Moyen-Orient ayant stimulé les transactions sur options.

La société a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 384,1 millions de dollars, soit 3,66 dollars par action, contre 249,4 millions de dollars, soit 2,37 dollars par action, un an plus tôt.

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