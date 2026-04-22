Le bénéfice trimestriel de Capital One est inférieur aux estimations, en raison de l'augmentation des provisions pour créances douteuses

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Capital One Financial COF.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mardi, la banque à la consommation ayant mis de côté plus d'argent pour couvrir d'éventuels prêts irrécouvrables.

Les actions de la société ont chuté de 2,5 % dans les échanges prolongés. L'action a plongé de 16,5 % depuis le début de l'année.

Les provisions sont des fonds mis de côté par les prêteurs pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts, servant de tampon essentiel contre les défauts de paiement et d'indicateur de la manière dont ils envisagent le risque de crédit futur. Elles dépendent principalement de l'environnement macroéconomique et des volumes de prêts.

Alors que les dépenses de consommation sont restées fortes au premier trimestre, grâce aux ménages à revenus plus élevés et à la croissance régulière des salaires, les hauts responsables des banques ont mis en garde contre le fait que la hausse prolongée des prix du pétrole pourrait avoir un impact négatif sur l'économie américaine.

La société basée à McLean, en Virginie, a provisionné 4,07 milliards de dollars pour les pertes de crédit au cours du trimestre, par rapport aux attentes de 3,77 milliards de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Brian Foran, analyste chez Truist, a également souligné que la marge d'intérêt nette - qui mesure la rentabilité des opérations de prêt - a baissé de 39 points de base par rapport au trimestre précédent, en raison de l'augmentation des liquidités et de la diminution des prêts.

Capital One est la sixième banque américaine en termes d'actifs et un poids lourd des cartes de crédit, qui sont parmi les types de prêts les plus coûteux.

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - ont augmenté pour atteindre 12,15 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 8 milliards de dollars un an plus tôt.

Capital One a achevé l'acquisition de sa rivale Discover Financial Services en mai 2025, ajoutant des milliards de dollars de prêts à son bilan.

En excluant les éléments exceptionnels, le bénéfice de Capital One s'est élevé à 4,42 dollars par action au cours des trois mois se terminant le 31 mars, alors que Wall Street s'attendait à 4,55 dollars par action.