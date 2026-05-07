Le bénéfice trimestriel de Block bondit grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Block XYZ.N , dirigée par Jack Dorsey, a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre, soutenue par la résilience des dépenses de consommation.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 513 millions de dollars, soit 85 cents par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 355 millions de dollars, soit 56 cents par action, un an plus tôt.

L'action de la société basée à Oakland, en Californie, a bondi de 10,4 % en séance prolongée.

Les dépenses de consommation aux États-Unis sont restées globalement solides au cours des trois premiers mois de 2026, soutenues par un marché du travail stable et une croissance des salaires.

L'augmentation des remboursements d'impôts a également constitué un facteur favorable, tandis que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a fait grimper les prix de l'essence et entraîné une hausse des recettes des stations-service.

La marge brute a bondi de 27 % au cours du trimestre, grâce à la forte croissance des activités Cash App et Square de Block.