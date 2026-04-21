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Le bénéfice trimestriel d'Interactive Brokers augmente grâce à une activité commerciale soutenue
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de trading Interactive Brokers IBKR.O a fait état mardi d'un bond de 25% de son bénéfice au premier trimestre, aidé par une hausse des volumes de transactions des clients.

Le trimestre a été marqué par la volatilité des marchés, alimentée par les inquiétudes concernant l'IA qui perturbe les modèles commerciaux et l'escalade du conflit au Moyen-Orient qui a ébranlé les marchés pétroliers.

La volatilité est souvent une aubaine pour les salles de marché, car les investisseurs modifient leurs portefeuilles pour couvrir les risques.

Voici quelques détails:

* Les revenus de commissions ont bondi de 19 % à 613 millions de dollars par rapport à l'année précédente, en raison d'une forte augmentation des volumes de transactions d'actions, de contrats à terme et d'options des clients au cours des trois mois se terminant le 31 mars.

* Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 17 % pour atteindre 904 millions de dollars au cours du trimestre, en raison de l'augmentation de la moyenne des prêts sur marge et des soldes créditeurs des clients.

* La société basée dans le Connecticut permet aux clients d'acheter et de vendre des actions, des options, des contrats à terme, des cryptocurrencies, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF et des métaux précieux.

* Les transactions à revenu moyen quotidien, ou DART, qui représentent les transactions moyennes par jour générant des commissions ou des frais, ont augmenté de 24% au cours du trimestre pour atteindre 4,37 millions de transactions.

* La société a déclaré un bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires de 267 millions de dollars, soit 59 cents par action, pour le premier trimestre, contre 213 millions de dollars, soit 48 cents par action, l'année précédente.

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