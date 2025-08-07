Le bénéfice trimestriel d'Expedia augmente grâce à la reprise de la demande de voyages aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Expedia EXPE.O a fait état d'une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, aidé par une reprise de la demande aux États-Unis, envoyant les actions de la société de voyage en ligne en hausse de 12% dans les échanges étendus.

Au cours du mois dernier, de nombreuses sociétés de voyage, y compris United Airlines UAL.O et Wyndham Hotels, ont signalé un rebond de la demande américaine après que les politiques tarifaires du président Donald Trump aient nui aux dépenses de voyage en avril.

Le bénéfice ajusté de la plateforme de voyage en ligne a augmenté de 21% à 4,24 dollars par action pour le trimestre, contre 3,51 dollars par action un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin a augmenté de 6% pour atteindre 3,79 milliards de dollars, contre 3,56 milliards de dollars il y a un an.