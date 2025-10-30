Le bénéfice trimestriel d'Enterprise Products chute en raison de la baisse des marges ; le rachat d'actions est porté à 5 milliards de dollars

Enterprise Products Partners EPD.N a annoncé une baisse de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, la baisse des marges de traitement et les arrêts de maintenance ayant compensé les volumes record de gazoducs et de traitement de gaz.

Les actions de la société ont chuté de près de 2 % dans les échanges avant bourse.

L'opérateur américain de pipelines a également augmenté son autorisation de rachat d'actions à 5 milliards de dollars, contre 2 milliards de dollars précédemment.

Le directeur général de la société, A.J. Teague, a déclaré que le débit de gaz naturel et de liquides provenant du bassin permien avait permis d'établir neuf records opérationnels au cours du trimestre, notamment en ce qui concerne les volumes de traitement de gaz naturel et de gazoducs.

Enterprise a transporté des volumes records à travers son réseau, avec un débit de gazoduc en hausse de 8 % à 21,0 trillions d'unités thermiques britanniques (Btus) par jour et des volumes équivalents de gazoduc en hausse de 7 % à 13,9 millions de barils par jour.

Ces gains ont été contrebalancés par des marges de vente plus faibles, des frais de chargement de GPL réduits après le renouvellement des contrats et des temps d'arrêt dans plusieurs fractionneurs de liquides de gaz naturel et dans l'unité PDH 2.

Le bénéfice net attribuable aux porteurs de parts ordinaires est tombé à 1,36 milliard de dollars, soit 61 cents par part, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,43 milliard de dollars, soit 65 cents, un an plus tôt.