Le bénéfice trimestriel d'Ameren progresse grâce à la rentabilité accrue des investissements dans les infrastructures

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Le fournisseur d'énergie Ameren AEE.N a annoncé mardi une hausse d'environ 23 % de son bénéfice au premier trimestre, grâce aux revenus générés par ses investissements dans les infrastructures visant à améliorer la fiabilité du réseau.

Alors que la demande en électricité augmente aux États-Unis , les services publics intensifient leurs dépenses dans les réseaux de transport et de distribution, ce qui soutient une croissance régulière des bénéfices réglementés et indexés sur les tarifs.

Le chiffre d'affaires trimestriel du segment électricité a augmenté d'environ 2,4 % pour atteindre 1,66 milliard de dollars, tandis que celui du segment gaz a grimpé d'environ 8,4 % pour s'établir à 515 millions de dollars.

Ameren a indiqué que le bénéfice net part des actionnaires ordinaires s'est élevé à 357 millions de dollars, soit 1,28 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 289 millions de dollars, soit 1,07 dollar par action, il y a un an.

La société basée à Saint-Louis, dans le Missouri, a également réaffirmé ses prévisions de bénéfice pour 2026, comprises entre 5,25 et 5,45 dollars par action.

Les résultats trimestriels ont été affectés par la baisse des ventes d'électricité au détail et la hausse des charges d'intérêts de la filiale du Missouri, l'augmentation des emprunts destinés à financer des projets d'infrastructure ayant fait grimper les coûts de financement.

Ameren Missouri, le segment le plus rentable de la société, a enregistré des ventes d'électricité de 9.031 millions de kilowattheures, contre 9.421 millions l'année dernière, en raison d'un hiver plus doux que la normale.

Ameren dessert environ 2,5 millions de clients en électricité et plus de 900.000 clients en gaz naturel sur une zone de 64.000 miles carrés par l'intermédiaire de ses filiales de services publics à tarifs réglementés Ameren Missouri et Ameren Illinois.