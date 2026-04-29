Le bénéfice trimestriel d'Allstate bondit grâce à la forte baisse des pertes liées aux catastrophes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Allstate ALL.N a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre, l'assureur IARD ayant bénéficié d'une baisse marquée des pertes liées aux catastrophes.

Les bénéfices ont augmenté dans l'ensemble du secteur de l'assurance grâce à la baisse des pertes liées aux catastrophes au cours du trimestre. Les résultats du trimestre de l'année précédente avaient été affectés par les incendies de forêt en Californie.

Voici quelques détails:

* Les pertes liées aux catastrophes de la division dommages ont reculé à 1,24 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 2,20 milliards de dollars un an plus tôt.

* Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires s'est élevé à 2,43 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre 566 millions de dollars un an plus tôt.

* Le résultat net des placements a bondi à 938 millions de dollars au cours du trimestre, contre 854 millions de dollars un an plus tôt, soutenu par de solides gains sur son portefeuille de placements orienté vers le marché.

* "La part de marché de l'assurance automobile et habitation a augmenté dans de nombreux États grâce à une approche globale combinant des prix plus abordables, de nouveaux produits, des prestations élargies, des offres groupées, une réduction des dépenses, des analyses sophistiquées et un marketing renforcé", déclare le directeur général Tom Wilson.

* Le ratio combiné de la division dommages-responsabilité civile s'est établi à 82% au cours du trimestre, contre 97,4% un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100% indique qu'un assureur a perçu plus de primes qu'il n'a versé en indemnités.