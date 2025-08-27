 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le bénéfice du troisième trimestre de RBC augmente grâce à la vigueur des activités de gestion de patrimoine
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Royale du Canada RY.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, grâce à la vigueur de ses activités de gestion de patrimoine.

La plus grande banque du pays a déclaré un bénéfice ajusté de 5,53 milliards de dollars canadiens (4,00 milliards de dollars canadiens) ou 3,84 dollars canadiens par action, au cours des trois mois terminés le 31 juillet, comparativement à 4,73 milliards de dollars canadiens, ou 3,26 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)

