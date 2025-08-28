 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 741,79
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice du troisième trimestre de la banque canadienne TD augmente grâce à la diminution des provisions pour pertes sur prêts
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tout au long du document)

TD Bank TD.TO a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la banque canadienne ayant constitué des réserves de trésorerie moins importantes pour couvrir d'éventuels défauts de paiement des clients sur les prêts.

Bien que le Canada n'ait pas encore conclu d'accord commercial avec les États-Unis, les perspectives se sont considérablement améliorées par rapport au début du mois d'avril, lorsque les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont suscité des craintes de guerre commerciale dans toute l'Amérique du Nord.

Les banques canadiennes avaient constitué des provisions plus élevées par crainte d'un ralentissement macroéconomique, anticipant des défauts de paiement sur les prêts commerciaux, les cartes de crédit et les prêts hypothécaires.

La provision pour créances douteuses de la TD était de 971 millions de dollars canadiens (702,76 millions de dollars canadiens) au cours de la période déclarée, en baisse par rapport à 1,34 milliard de dollars canadiens au cours du trimestre précédent. La banque avait mis de côté 1,07 milliard de dollars canadiens pour les fonds de secours l'année dernière.

Les actions de la TD ont augmenté de plus de 37 % depuis le début de l'année, à la dernière fermeture, éclipsant les hausses à deux chiffres des autres six grandes banques canadiennes.

La reprise des actions de la TD fait suite à une année 2024 tumultueuse - lorsque la banque a accepté de payer plus de 3 milliards de dollars de pénalités aux autorités de réglementation américaines pour des accusations de blanchiment d'argent - terminant l'année en baisse de 10,6 %.

La pénalité a également déclenché un remaniement plus large pour se conformer au programme de remédiation contre le blanchiment d'argent ordonné par le gouvernement américain. En juillet, la banque a nommé John MacIntyre , administrateur indépendant, à la présidence de son conseil d'administration.

Plus tôt dans la semaine, les banques homologues Bank of Montreal BMO.TO , Bank of Nova Scotia BNS.TO et Royal Bank of Canada RY.TO ont battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à des provisions pour pertes sur prêts plus faibles que prévu.

Sur une base ajustée, la deuxième plus grande banque canadienne a déclaré un bénéfice de 3,87 milliards de dollars canadiens, ou 2,20 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 juillet, contre 3,65 milliards de dollars canadiens, ou 2,05 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)

Valeurs associées

BK OF MONTREAL
164,220 CAD TSX -0,57%
BK OF NOVA SCOTI
85,130 CAD TSX +0,18%
ROYAL BANK CANAD
200,070 CAD TSX +5,08%
TORONTO-DOMINION
105,010 CAD TSX +0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le tribunal de West Kowloon où se déroule le procès du magnat des médias Jimmy Lai, le 28 août 2025 à Hong Kong ( AFP / Vernon Yuen )
    Hong Kong: le jugement du magnat prodémocratie Jimmy Lai mis en délibéré
    information fournie par AFP 28.08.2025 13:12 

    Le procès pour atteinte à la sécurité nationale du magnat des médias et fondateur d'Apple Daily, Jimmy Lai, s'est achevé jeudi après les dernières plaidoiries devant un tribunal de Hong Kong qui a mis en délibéré sa décision sans donner de date pour le verdict. ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Bruxelles, le 28 août 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Frappes sur Kiev : l'UE convoque l'ambassadeur russe
    information fournie par AFP 28.08.2025 13:08 

    L'Union européenne a convoqué l'ambassadeur de Russie à Bruxelles après les frappes de la nuit qui ont endommagé ses bureaux à Kiev, a annoncé jeudi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, sur le réseau social X. "Aucune mission diplomatique ne devrait ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.08.2025 13:05 

    (Actualisé avec futurs à jour ; Outlook Therapeutics, Dollar General, Telomir Pharmaceuticals, CrowdStrike, Snowflake) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% ... Lire la suite

  • La romancière Claire Messus à Paris, le 20 mars 2025 ( AFP / JOEL SAGET )
    Le roman sur les colons français qui fut naguère bienvenu en Algérie
    information fournie par AFP 28.08.2025 12:52 

    On pouvait, encore récemment, faire en Algérie la promotion d'un roman parlant d'une famille française du temps de la colonisation. Claire Messud, l'une des autrices de la rentrée littéraire, peut en témoigner. Le roman, "L'Étrange Tumulte de nos vies", aux Éditions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank