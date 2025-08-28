Le bénéfice du troisième trimestre de la banque canadienne TD augmente grâce à la diminution des provisions pour pertes sur prêts

TD Bank TD.TO a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la banque canadienne ayant constitué des réserves de trésorerie moins importantes pour couvrir d'éventuels défauts de paiement des clients sur les prêts.

Bien que le Canada n'ait pas encore conclu d'accord commercial avec les États-Unis, les perspectives se sont considérablement améliorées par rapport au début du mois d'avril, lorsque les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont suscité des craintes de guerre commerciale dans toute l'Amérique du Nord.

Les banques canadiennes avaient constitué des provisions plus élevées par crainte d'un ralentissement macroéconomique, anticipant des défauts de paiement sur les prêts commerciaux, les cartes de crédit et les prêts hypothécaires.

La provision pour créances douteuses de la TD était de 971 millions de dollars canadiens (702,76 millions de dollars canadiens) au cours de la période déclarée, en baisse par rapport à 1,34 milliard de dollars canadiens au cours du trimestre précédent. La banque avait mis de côté 1,07 milliard de dollars canadiens pour les fonds de secours l'année dernière.

Les actions de la TD ont augmenté de plus de 37 % depuis le début de l'année, à la dernière fermeture, éclipsant les hausses à deux chiffres des autres six grandes banques canadiennes.

La reprise des actions de la TD fait suite à une année 2024 tumultueuse - lorsque la banque a accepté de payer plus de 3 milliards de dollars de pénalités aux autorités de réglementation américaines pour des accusations de blanchiment d'argent - terminant l'année en baisse de 10,6 %.

La pénalité a également déclenché un remaniement plus large pour se conformer au programme de remédiation contre le blanchiment d'argent ordonné par le gouvernement américain. En juillet, la banque a nommé John MacIntyre , administrateur indépendant, à la présidence de son conseil d'administration.

Plus tôt dans la semaine, les banques homologues Bank of Montreal BMO.TO , Bank of Nova Scotia BNS.TO et Royal Bank of Canada RY.TO ont battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à des provisions pour pertes sur prêts plus faibles que prévu.

Sur une base ajustée, la deuxième plus grande banque canadienne a déclaré un bénéfice de 3,87 milliards de dollars canadiens, ou 2,20 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 juillet, contre 3,65 milliards de dollars canadiens, ou 2,05 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)