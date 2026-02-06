Le bénéfice du quatrième trimestre du Cboe augmente grâce à l'essor des échanges d'options

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cboe Global Markets CBOE.Z a enregistré une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre vendredi, la volatilité élevée des marchés ayant contribué à accroître les volumes d'opérations sur options de l'opérateur boursier.

Les marchés ont connu une hausse de la volatilité ces derniers mois, alimentée par des politiques commerciales incertaines et des tensions géopolitiques accrues, ce qui a incité les opérateurs à prendre davantage de paris et à couvrir leurs positions.

Les bourses de Wall Street, notamment CME Group CME.O , Nasdaq NDAQ.O et Intercontinental Exchange ICE.N , société mère du NYSE, ont annoncé de bons résultats trimestriels, portés par l'augmentation des volumes.

Cboe fournit des plateformes de transactions pour les actions et les produits dérivés, y compris des produits liés à son indice de volatilité VIX, souvent considéré comme la "jauge de la peur" du marché.

Le revenu net de sa branche de transactions d'options a bondi de 34 % pour atteindre 433 millions de dollars au cours du trimestre, le volume quotidien moyen total des options ayant augmenté de 24 %.

La bourse rationalise ses activités pour se concentrer sur des domaines à forte croissance tels que les marchés prédictifs et la cryptographie, dans un contexte de concurrence accrue pour les parts de marché.

Reuters a rapporté plus tôt cette semaine que Cboe en est aux premières étapes de l'exploration d'un produit qui utiliserait une structure d'options pour offrir des paiements tout ou rien , ce qui lui permettrait de rivaliser avec les plateformes de marchés prédictifs à croissance rapide.

La bourse se concentre également sur ses offres de base avec le retrait récent de ses activités en Australie et au Canada, une décision qui fait suite à celle de fermer l'activité sur les actions japonaises l'année dernière.

Elle a déclaré un bénéfice net alloué aux actionnaires ordinaires de 312 millions de dollars, soit 2,97 dollars par action, contre environ 196 millions de dollars, soit 1,86 dollar par action, un an plus tôt.