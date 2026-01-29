Le bénéfice du quatrième trimestre de The Hartford augmente grâce à une meilleure souscription

La société d'assurance dommages The Hartford HIG.N a fait état jeudi d'un bond de 33% de son bénéfice de base au quatrième trimestre, grâce à une meilleure performance de souscription.

Les actions de la société basée à Hartford, Connecticut, ont augmenté d'environ 1% dans les échanges prolongés.

Les dépenses d'assurance se sont maintenues en 2025, les particuliers et les entreprises cherchant à se prémunir contre des risques tels que les catastrophes naturelles.

Les primes émises par Hartford dans le secteur de l'assurance dommages ont augmenté de 5 % d'une année sur l'autre au cours du trimestre, sous l'effet de la croissance des primes d'assurance des entreprises.

Les primes émises en assurance des entreprises, qui représentent plus de 50 % du chiffre d'affaires de Hartford, se sont élevées à 3,38 milliards de dollars au cours du trimestre, soit 7 % de plus que l'année précédente.

Le ratio combiné du secteur était de 83,6 % au cours du trimestre, contre 87,4 % au cours de la période correspondante précédente. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

L'histoire de Hartford a commencé en 1810 en tant que compagnie d'assurance incendie et s'est développée depuis pour devenir l'un des plus grands assureurs de biens et de responsabilités aux États-Unis.

Les analystes estiment que Hartford est sous-évaluée par rapport à ses pairs, probablement en raison de la taille de son segment d'assurance des particuliers et de la composition générale de ses activités.

Les bénéfices de base se sont élevés à 1,15 milliard de dollars, soit 4,06 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 865 millions de dollars, soit 2,94 dollars par action, au cours du quatrième trimestre 2024.

Dans le même temps, le revenu net consolidé des investissements a augmenté de 17% pour atteindre 832 millions de dollars au cours du trimestre, grâce à l'augmentation des revenus des sociétés en commandite, à un niveau plus élevé d'actifs investis et au réinvestissement à des taux d'intérêt plus élevés.

L'action Hartford a bondi d'environ 26 % en 2025, surpassant l'indice de référence S&P 500 .SPX .