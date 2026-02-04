Le bénéfice du quatrième trimestre de Globe Life augmente grâce à une bonne souscription

Globe Life GL.N , compagnie d'assurance vie et complémentaire santé, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une meilleure performance de souscription.

Malgré l'incertitude économique, la demande d'assurance-vie est restée forte, les consommateurs s'efforçant de protéger leurs finances face à l'augmentation des frais de subsistance.

En outre, les avancées technologiques et les canaux de distribution numériques ont facilité l'accès aux polices d'assurance pour les jeunes, soutenant ainsi la croissance soutenue du secteur.

Le revenu technique de l'assurance a augmenté de 12 % au cours du trimestre clos le 31 décembre par rapport à l'année précédente, atteignant 4,45 $ par action. Le revenu net des placements a toutefois légèrement diminué d'une année sur l'autre.

Les assureurs, y compris Globe Life, investissent généralement une partie de leur capital dans diverses catégories d'actifs, comme les titres à revenu fixe et les actions, générant ainsi des rendements qui tendent à s'aligner sur les tendances plus générales du marché.

Le bénéfice net dilué pour le trimestre a augmenté pour atteindre 3,29 $ par action, contre 3,01 $ par action au quatrième trimestre 2024.