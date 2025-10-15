Le bénéfice de Morgan Stanley au troisième trimestre augmente grâce à la multiplication des transactions

Le bénéfice de Morgan Stanley MS.N a bondi au troisième trimestre , les banquiers d'affaires ayant perçu davantage d'honoraires en conseillant des transactions et en souscrivant des ventes d'actions et de titres de créance.

Les actions de la banque ont augmenté de 2,1 % dans les échanges avant bourse mercredi.

Une série d'opérations de grande envergure a permis à l'activité mondiale de fusions et d'acquisitions de dépasser la barre des 3 000 milliards de dollars cette année. La résilience de l'économie américaine, l'optimisme suscité par les baisses de taux d'intérêt et l'allègement des réglementations sous l'administration Trump ont incité les entreprises à conclure des transactions ou à faire appel aux marchés financiers.

Alors que les marchés sont proches de leurs niveaux records et que la Réserve fédérale américaine reprendra son cycle de réduction des taux d'intérêt en septembre, les banquiers sont optimistes quant à la poursuite de cette dynamique au quatrième trimestre et en 2026.

Les revenus de la banque d'investissement de Morgan Stanley ont bondi de 44 % à 2,11 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'annéeprécédente.

"Notre firme intégrée a réalisé un trimestre exceptionnel, avec de fortes performances dans chacune de nos activités au niveau mondial", a déclaré le directeur général Ted Pick dans un communiqué.

Le revenu total a atteint le chiffre record de 18,2 milliards de dollars au cours du trimestre.

La banque a enregistré un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre, a-t-elle déclaré mercredi. Ce chiffre est à comparer aux 3,2 milliards de dollars, soit 1,88 dollar par action, enregistrés il y a un an.

L'ECM BRILLE

Les marchés des capitaux ont repris du poil de la bête au cours du trimestre, sous l'effet d'une vague d'introductions en bourse très médiatisées. Les niveaux records des marchés boursiers ont également encouragé les entreprises à poursuivre leurs offres d'actions et d'obligations convertibles.

Les revenus de Morgan Stanley provenant de la souscription d'actions ont bondi à 652 millions de dollars, contre 362 millions de dollars l'année précédente.

La banque a été l'un des teneurs de livres associés lors d'introductions en bourse importantes au cours du trimestre, notamment celle du fabricant de logiciels de conception Figma

FIG.N et de la fintech suédoise Klarna KLAR.N .

Les rivaux de Wall Street, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ont également bénéficié d'une augmentation des fusions-acquisitions et des introductions en bourse (IPOs).

MARGES DE PATRIMOINE

Le chiffre d'affaires de la gestion de patrimoine - un élément clé pour Morgan Stanley - a atteint le niveau record de 8,2 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à la hausse des valorisations boursières.

La marge avant impôt de l'unité a été de30,3 % au cours du trimestre, atteignant ainsi son objectif à long terme.

La gestion de patrimoine procure à Morgan Stanley des revenus stables, qui lui permettent de se prémunir contre la volatilité des activités de transactions et de banque d'investissement.

L'activité a ajouté de nouveaux actifs nets de 81 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que les flux d'actifs basés sur les frais étaient de 42 milliards de dollars.

Le total des actifs des clients pour la gestion de patrimoine et d'investissement a atteint 8 900 milliards de dollars au cours du trimestre, se rapprochant ainsi de l'objectif de la banque qui est de gérer 10 000 milliards de dollars d'actifs de clients.