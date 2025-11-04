 Aller au contenu principal
Le bénéfice de la fintech Broadridge double grâce à la vigueur de l'unité de communication avec les investisseurs
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du premier trimestre de la société Fintech Broadridge Financial BR.N a plus que doublé mardi, aidé par une forte croissance de ses solutions de communication avec les investisseurs.

Broadridge est l'un des plus grands fournisseurs de services technologiques et de communication avec les investisseurs aux États-Unis pour les banques, les courtiers et d'autres institutions financières.

Elle s'occupe de la distribution des documents de procuration et du processus de vote pour ses clients, ce qui la positionne sur un marché de niche qui, selon les analystes, lui confère un solide avantage concurrentiel.

"Avec un début d'exercice 2026 solide, nous prévoyons maintenant une croissance des revenus récurrents de l'exercice 2026 dans la partie supérieure de notre fourchette de prévisions de 5 à 7 %, et nous réaffirmons nos prévisions d'expansion continue des marges", a déclaré le directeur général Tim Gokey.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 188,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 134,4 millions de dollars il y a un an.

Le chiffre d'affaires de l'unité des solutions de communication avec les investisseurs, la plus importante, a augmenté de 11 % pour atteindre 1,13 milliard de dollars. Le segment de la technologie et des opérations mondiales, qui fournit l'infrastructure nécessaire aux activités de transactions, a également vu ses recettes augmenter de 13 % pour atteindre 459 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 12 % pour atteindre 1,59 milliard de dollars, selon la société.

Broadridge a déclaré un bénéfice de 165,4 millions de dollars, soit 1,40 $ par action, contre 79,8 millions de dollars, soit 68 cents par action, il y a un an.

Valeurs associées

BRDRIDG FNCL SOL
221,180 USD NYSE +0,35%
