Le bénéfice de la banque régionale américaine PNC augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts et des commissions
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PNC Financial PNC.N a annoncé mercredi une hausse de plus de 21% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et à un bond généralisé des commissions.

Les résultats ont souligné la résilience des emprunteurs à travers les États-Unis et un rebond des transactions après l'effondrement d'avril dû aux tarifs douaniers, reflétant les tendances observées dans les plus grandes banques américaines cette semaine.

JPMorgan Chase JPM.N a relevé ses prévisions de revenus d'intérêts nets pour l'ensemble de l'année mardi, tandis que Wells Fargo WFC.N et Citigroup C.N ont également fait état de revenus plus élevés provenant des paiements d'intérêts.

Le revenu net d'intérêt - la différence entre ce qu'une banque gagne en intérêts sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - a bondi à 3,65 milliards de dollars au cours du trimestre pour PNC, contre 3,41 milliards de dollars un an plus tôt, reflétant la baisse des coûts de financement et la croissance des prêts.

Les provisions pour pertes de crédit sont tombées à 167 millions de dollars au cours de la période, contre 243 millions de dollars un an plus tôt.

"Le crédit s'est bien comporté et nous avons continué à renforcer nos solides niveaux de capital", a déclaré le directeur général Bill Demchak.

Le mois dernier, PNC a accepté de racheter la banque privée FirstBank Holding dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'un montant de 4,1 milliards de dollars, donnant ainsi un nouvel élan à une vague de consolidation bancaire régionale prévue de longue date.

Les analystes estiment que l'opération permet à la banque d'accéder à des dépôts à faible coût et à des opportunités de ventes croisées. Ils continuent de considérer la banque comme un acheteur potentiel, car les fusions et acquisitions dans le secteur bancaire s'accélèrent dans un contexte de réglementation allégée.

Le total des revenus non liés aux intérêts de la PNC, basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a augmenté de 12 % pour atteindre 2,23 milliards de dollars, grâce à un bond de 16 % des marchés des capitaux et des frais de conseil.

Le bénéfice de la banque a atteint 1,82 milliard de dollars, soit 4,35 dollars par action, contre 1,51 milliard de dollars, soit 3,49 dollars par action, un an plus tôt.

Valeurs associées

CITIGROUP
99,770 USD NYSE -0,04%
JPMORGAN CHASE
306,230 USD NYSE +1,39%
PNC FINL SER
182,280 USD NYSE -3,92%
WELLS FARGO
86,530 USD NYSE +2,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

