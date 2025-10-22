Le bénéfice de Chubb au troisième trimestre augmente grâce à la diminution des pertes liées aux catastrophes et à l'amélioration du rendement des investissements (21 octobre)

(Corrige le paragraphe 11 de l'article du 21 octobre pour indiquer que Travelers a battu les estimations de bénéfices, et non les a manquées, et supprime la référence au ralentissement de la croissance de l'assurance des entreprises dans le même paragraphe)

La compagnie d'assurance Chubb CB.BN a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la diminution des pertes dues aux catastrophes, à l'augmentation du rendement des investissements et à des commissions de souscription élevées.

La résistance des dépenses de consommation, malgré la hausse des coûts d'emprunt, a contribué à soutenir la demande d'assurance, les entreprises et les ménages continuant à donner la priorité à la protection contre les risques financiers, les accidents, les dommages matériels et les catastrophes naturelles.

Une meilleure souscription reflète la capacité d'un assureur à tarifer le risque de manière efficace, ce qui renforce les bénéfices malgré la hausse des sinistres.

Chubb a enregistré un revenu de souscription record de 2,26 milliards de dollars avant impôts, contre 1,46 milliard de dollars l'année précédente.

Les assureurs génèrent des revenus en investissant les primes qu'ils perçoivent des assurés.

Des taux d'intérêt plus élevés leur permettent de gagner davantage sur les nouveaux investissements, ce qui augmente le total de leurs revenus d'investissement.

Le revenu net d'investissement avant impôt de l'assureur a bondi de 9,3 % pour atteindre 1,65 milliard de dollars au cours du trimestre considéré.

Les primes nettes mondiales émises par Chubb en assurance dommages, hors agriculture, ont augmenté de 5,3% pour atteindre 11,48 milliards de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 septembre.

Les pertes dues aux catastrophes se sont élevées à 285 millions de dollars avant impôts, contre 765 millions de dollars l'année précédente.

Selon AccuWeather , l'absence d'atterrissage d'ouragan pendant une décennie, la première du genre pour la saison des ouragans de l'Atlantique de 2025 et ce jusqu'en septembre, offre aux assureurs un coup de pouce car de telles catastrophes affectent généralement fortement les bénéfices trimestriels malgré les efforts de réassurance.

La semaine dernière, Travelers TRV.N , l'entreprise phare du secteur, a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street.

Chubb a annoncé un ratio combiné record de 81,8 % pour l'assurance dommages, contre 87,7 % l'année précédente. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Le résultat d'exploitation de base de la compagnie, net d'impôts, a atteint 3 milliards de dollars, soit 7,49 dollars par action, au cours du trimestre, contre 2,33 milliards de dollars, soit 5,72 dollars par action, un an plus tôt.