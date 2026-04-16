Le bénéfice de BNY augmente grâce à une forte croissance des commissions et des revenus d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations de la conférence de presse aux paragraphes 3, 7 et 8, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 11 et d'actions au paragraphe 12) par Utkarsh Shetti et Saeed Azhar

BNY BK.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre jeudi, la plus grande banque dépositaire du monde ayant été aidée par de solides revenus de commissions et des valeurs plus élevées des actifs de ses clients.

Les marchés mondiaux ont fortement fluctué en raison de la guerre en Iran et d'une chute généralisée des valeurs logicielles menacées par l'IA, ce qui a incité les investisseurs et les gestionnaires d'investissement à rééquilibrer les portefeuilles et à stimuler l'activité des clients.

Le directeur général Robin Vince a déclaré lors d'une conférence de presseque l'appétit pour le risque sur les marchés s'améliorait malgré les craintes de retombées économiques, mais a mis en garde contre l'impact sur le coût des biens et du crédit si les prix de l'énergie restaient élevés.

BNY, qui réalise une part importante de ses revenus en sauvegardant et en gérant les actifs de ses clients, a vu ses actifs sous garde et sous administration augmenter de 12 % en glissement annuel pour atteindre 59,4 billions de dollars au 31 mars, tandis que les actifs sous gestion s'élevaient à 2,1 billions de dollars.

Les revenus de commissions, la plus grande source de revenus de la banque, ont bondi de 11 % au cours du trimestre pour atteindre 3,77 milliards de dollars, soutenus par des niveaux de marché plus élevés et un engagement continu de la part des clients.

Le revenu net d'intérêt de BNY - l'écart entre les revenus des actifs et les coûts des passifs - a bondi de 18 % pour atteindre 1,37 milliard de dollars, stimulé par des rendements plus élevés sur le réinvestissement des actifs arrivés à maturité.

L'expansion des revenus nets d'intérêts n'est pas due à l'évolution des taux d'intérêt ou des courbes de rendement, a déclaré M. Vince.

"En fait, pour nous, c'est plutôt une question de volumes."

M. Vince s'est efforcé de rationaliser les opérations et d'investir dans la technologie afin d'améliorer l'efficacité et de stimuler la croissance. Le rendement des capitaux propres corporels - une mesure qui suit la rentabilité en utilisant uniquement les actifs corporels - a augmenté à 29,3 % au cours du trimestre, contre 24,2 % il y a un an.

La société a enregistré un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars, soit 2,24 dollars par action, contre 1,22 milliard de dollars, soit 1,58 dollar par action, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a atteint le chiffre record de 5,4 milliards de dollars, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente.

"BNY fait feu de tout bois grâce à l'environnement et aux bénéfices continus des investissements dans l'efficacité et dans un modèle d'entreprise plus propice à une croissance fiable", ont déclaré les analystes de Truist dans une note.

Les actions de BNY ont augmenté de 1 % dans la matinée.