Le bénéfice de BlackRock augmente au quatrième trimestre grâce à l'afflux d'ETF et à la demande de fonds indiciels

BlackRock BLK.N a annoncé jeudi un bénéfice en hausse pour le quatrième trimestre, grâce à de fortes entrées dans les fonds négociés en bourse et à une demande croissante pour ses produits indiciels à moindre coût.

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a déclaré un bénéfice ajusté de 2,18 milliards de dollars, soit 13,16 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre, en hausse par rapport à 1,87 milliard de dollars, soit 11,93 dollars par action, un an plus tôt.