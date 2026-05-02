Le bénéfice d'exploitation de Berkshire Hathaway progresse, tandis que la trésorerie atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations financières, les opérations d'achat et de vente d'actions, ainsi que l'évolution du cours des actions) par Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway

BRKa.N a annoncé samedi une hausse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, soutenue par les gains enregistrés dans le secteur de l'assurance et ses autres principaux segments d'activité. Le bénéfice des dizaines d'activités du conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, a augmenté de 18 % pour atteindre 11,35 milliards de dollars, soit environ 7 891 dollars par action de catégorie A, contre 9,64 milliards de dollars un an plus tôt. Le résultat net, incluant les investissements en actions ordinaires, a plus que doublé, passant de 4,6 milliards de dollars à 10,1 milliards de dollars, soit 7 027 dollars par action de classe A. Berkshire minimise l'importance du résultat net, qui, en raison des règles comptables, inclut les gains et pertes latents sur des actions qu'elle n'a pas l'intention de vendre. Berkshire a déclaré avoir racheté 234 millions de dollars de ses propres actions au cours du trimestre, ses premiers rachats depuis mai 2024. Elle n'a pas racheté d'actions au cours des deux premières semaines d'avril. La trésorerie de Berkshire s'élevait à la fin du mois de mars à un niveau record de 397,4 milliards de dollars. Cela reflète l'incapacité de la société, depuis des années, à trouver une acquisition majeure, ainsi que la vente de certaines de ses plus importantes participations, notamment Apple

AAPL.O . Elle a également vendu 8,1 milliards de dollars de plus d'actions qu'elle n'en a achetées au premier trimestre, ce qui marque le 14e trimestre consécutif où elle a été un vendeur net d'actions. Berkshire a toutefois déboursé 9,5 milliards de dollars en janvier pour acquérir la division chimique d'Occidental Petroleum OXY.N . Ce trimestre était le premier sous la direction de Greg Abel, qui a succédé à Warren Buffett en janvier au poste de directeur général de Berkshire. M. Buffett reste président du conseil d'administration. Ces résultats ont été publiés avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Berkshire, qui attire des dizaines de milliers de personnes à Omaha. Les actions de Berkshire ont nettement sous-performé le marché dans son ensemble depuis que Buffett a annoncé de manière inattendue, lors de l'assemblée de l'année dernière, qu'il passait le relais à Abel. En 2026, les actions de classe A de Berkshire ont chuté de 6 %, tandis que l'indice Standard & Poor's 500 .SPX a progressé de 6 %.