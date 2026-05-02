Le bénéfice d'exploitation de Berkshire Hathaway progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway

BRKa.N a annoncé samedi une hausse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, soutenue par des gains généralisés, notamment grâce à de meilleurs résultats dans le domaine de la souscription d'assurances.

Le bénéfice d'exploitation du conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, a augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente, passant de 9,64 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) à 11,35 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

Le résultat net, incluant les gains et pertes sur les investissements en actions ordinaires, a plus que doublé, passant de 4,6 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) à 10,1 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), soit 7.027 dollars par action de classe A.

Berkshire a déclaré avoir racheté 234 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) de ses propres actions au cours du trimestre, ses premiers rachats depuis mai 2024.