Le bénéfice d'Evergy au deuxième trimestre baisse en raison de l'augmentation des charges d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité Evergy EVRG.O a affiché une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, pénalisée par des dépenses d'exploitation et d'intérêt plus élevées, alors que le temps plus doux a réduit la consommation d'électricité.

Des taux d'intérêt plus élevés et plus longs augmentent les coûts d'emprunt pour les compagnies d'électricité, qui ont généralement besoin de plus de capital pour des dépenses telles que l'entretien et la modernisation du réseau électrique.

Evergy a déclaré que les charges d'intérêt ont augmenté de 7,1 % pour atteindre 153,8 millions de dollars au cours du trimestre.

"En juillet, nous avons annoncé un accord de règlement unanime dans notre dossier tarifaire Kansas Central qui, s'il est approuvé par la Kansas Corporation Commission (KCC), aboutira à un résultat constructif pour nos clients de Kansas Central", a déclaré le directeur général David Campbell dans un communiqué.

"Nous avons également reçu l'approbation pour de nouveaux projets de gaz naturel et d'énergie solaire au Kansas et au Missouri", a-t-il ajouté

Le total des dépenses d'exploitation pour le trimestre clos le 30 juin a augmenté à 1,09 milliard de dollars, contre 1,08 milliard de dollars il y a un an.

Le revenu total pour le trimestre a chuté à 1,44 milliard de dollars, contre 1,45 milliard de dollars l'année dernière, et le total des ventes au détail a chuté de 6,38 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,13 milliard de dollars.

La société a réaffirmé sa prévision d'un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 3,92 $ et 4,12 $ par action pour 2025. Les analystes les ont estimés à 4,03 dollars par action.

Le bénéfice net d'Evergy a chuté à 171,3 millions de dollars, soit 74 cents par action, contre 207 millions de dollars, soit 90 cents par action, un an plus tôt.

Evergy fournit de l'électricité à 1,7 million de clients au Kansas et au Missouri par l'intermédiaire de ses filiales Evergy Kansas Central, Evergy Metro et Evergy Missouri West.