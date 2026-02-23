 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice d'Erie Indemnity diminue en raison d'une contribution caritative de 100 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 23:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur dommages Erie Indemnity

ERIE.O a annoncé lundi une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, affecté par une contribution caritative de 100 millions de dollars versée à l'Erie Insurance Foundation.

Le bénéfice net est tombé à 63,4 millions de dollars, soit 1,21 dollar par action diluée, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 152 millions de dollars, soit 2,91 dollars par action diluée, au cours de la même période de l'année précédente.

L'action a baissé de 1,4 % après la clôture de la séance. Néanmoins, son activité principale s'est bien comportée au cours du trimestre.

La demande d'assurance s'est maintenue, les entreprises et les consommateurs continuant à acheter des couvertures pour se protéger contre les pertes financières, les accidents, les dommages matériels et les catastrophes naturelles, même si les prix de l'assurance ont augmenté.

Les revenus des frais de gestion de la compagnie provenant des services d'émission et de renouvellement des polices ont augmenté pour atteindre 727,6 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 698,3 millions de dollars il y a un an.

Les revenus nets des investissements ont également augmenté de près de 19 % au cours du trimestre.

Les portefeuilles des assureurs sont généralement pondérés en obligations, qui génèrent de meilleurs rendements dans un environnement de taux d'intérêt élevés, fournissant une source stable de revenus et aidant à compenser la volatilité dans d'autres parties de leurs activités.

Valeurs associées

ERIE INDEMNITY-A
263,7700 USD NASDAQ -3,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank