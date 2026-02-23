Le bénéfice d'Erie Indemnity diminue en raison d'une contribution caritative de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur dommages Erie Indemnity

ERIE.O a annoncé lundi une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, affecté par une contribution caritative de 100 millions de dollars versée à l'Erie Insurance Foundation.

Le bénéfice net est tombé à 63,4 millions de dollars, soit 1,21 dollar par action diluée, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 152 millions de dollars, soit 2,91 dollars par action diluée, au cours de la même période de l'année précédente.

L'action a baissé de 1,4 % après la clôture de la séance. Néanmoins, son activité principale s'est bien comportée au cours du trimestre.

La demande d'assurance s'est maintenue, les entreprises et les consommateurs continuant à acheter des couvertures pour se protéger contre les pertes financières, les accidents, les dommages matériels et les catastrophes naturelles, même si les prix de l'assurance ont augmenté.

Les revenus des frais de gestion de la compagnie provenant des services d'émission et de renouvellement des polices ont augmenté pour atteindre 727,6 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 698,3 millions de dollars il y a un an.

Les revenus nets des investissements ont également augmenté de près de 19 % au cours du trimestre.

Les portefeuilles des assureurs sont généralement pondérés en obligations, qui génèrent de meilleurs rendements dans un environnement de taux d'intérêt élevés, fournissant une source stable de revenus et aidant à compenser la volatilité dans d'autres parties de leurs activités.