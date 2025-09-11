Le bénéfice avant impôt de Fevertree Drinks chute de 15 % au premier semestre en raison de la pression exercée sur les marges aux États-Unis

Le fabricant de toniques Fevertree Drinks FEVR.L a annoncé jeudi une baisse de 15 % de son bénéfice avant impôts au premier semestre, sous la pression de ventes atones au Royaume-Uni dans les bars et restaurants et de marges américaines plus faibles, en partie dues au partage des bénéfices avec son partenaire Molson Coors TAP.N .

La majorité des produits Fevertree vendus aux États-Unis sont actuellement fabriqués en Grande-Bretagne, après que le fabricant de boissons a mis fin à un important accord d'embouteillage aux États-Unis avant son partenariat avec Molson Coors au début de l'année.

"Bien que cela ait exposé le compte de résultat du partenariat à un impact tarifaire, nous nous efforçons conjointement d'atténuer cet impact en prévision de la délocalisation de la production américaine à moyen terme", a déclaré Fevertree dans un communiqué.

En juillet, Fevertree a déclaré qu'elle partagerait à parts égales les coûts des droits de douane américains de 10 % sur les importations britanniques avec le brasseur Molson Coors

TAP.N , dans le cadre d'un partenariat qui a débuté en janvier.

Les améliorations apportées à sa chaîne d'approvisionnement mondiale, aux processus d'achat et à la délocalisation éventuelle de la production américaine par Molson Coors à moyen terme devraient permettre un rétablissement des marges au fil du temps, a déclaré l'entreprise.

Fevertree a déclaré un bénéfice avant impôts de 11,2 millions de livres au premier semestre (15,14 millions de dollars), contre 13,2 millions de livres un an plus tôt.

Néanmoins, les ventes totales ajustées de la société ont augmenté de 2 % pour atteindre 172,2 millions de livres, à taux directeur constant, grâce à l'augmentation des ventes de bières au gingembre et de boissons non alcoolisées de qualité supérieure.

(1 $ = 0,7399 livre)