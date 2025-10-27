Le bénéfice ajusté de Brown & Brown augmente grâce à la croissance des honoraires et des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en assurance Brown & Brown

BRO.N a publié lundi un bénéfice ajusté en hausse pour le troisième trimestre, aidé par des commissions et des frais plus élevés alors que la demande continue d'augmenter.

Les dépenses d'assurance ont continué à augmenter alors que les entreprises et les particuliers réduisaient leurs dépenses dans d'autres domaines, en raison des efforts déployés pour se protéger contre les catastrophes climatiques et les nouveaux risques tels que les cybermenaces.

La résilience du secteur est due à son rôle de filet de sécurité financier, qui lui permet d'être moins affecté par les changements dans les dépenses discrétionnaires ou les ralentissements économiques plus larges.

Ses commissions et frais ont bondi de 34,2 % pour atteindre 1,55 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre.

Les sociétés de courtage d'assurance comme Brown & Brown agissent en tant qu'intermédiaires entre les assureurs et les clients, en aidant ces derniers à choisir les polices qui répondent le mieux à leurs besoins de couverture.

Contrairement aux agents qui représentent généralement un seul assureur, les courtiers travaillent avec plusieurs fournisseurs afin d'offrir aux clients un plus large éventail d'options.

Le chiffre d'affaires total de Brown & Brown a augmenté pour atteindre 1,61 milliard de dollars au cours du trimestre considéré, contre 1,19 milliard de dollars l'année précédente.

Les revenus d'investissement et autres revenus de la société ont augmenté pour atteindre 56 millions de dollars au cours du trimestre, contre 31 millions de dollars l'année précédente.

Les assureurs obtiennent des rendements sur investissement en investissant les primes qu'ils perçoivent dans des actifs à faible risque tels que les obligations et l'immobilier, jusqu'à ce que les sinistres soient réglés.

Le bénéfice net ajusté par action de Brown & Brown s'est élevé à 1,05 dollar au troisième trimestre. Ce chiffre est à comparer aux 91 cents par action de l'année précédente.