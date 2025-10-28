 Aller au contenu principal
Le "beau camion" de Donald Trump devient le symbole des négociations commerciales avec le Japon
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 11:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 12 pour corriger le lien) par Trevor Hunnicutt et David Dolan

Longtemps associés à la robustesse américaine, les pick-up costauds tels que le F-150 de Ford F.N , le modèle le plus vendu, sont désormais devenus un symbole des négociations commerciales internationales, montrant jusqu'où des pays comme le Japon sont prêts à aller pour séduire le président américain Donald Trump.

Lorsque Donald Trump a rencontré la nouvelle Première ministre japonaise et première femme à occuper ce poste, Sanae Takaichi, à Tokyo mardi, un F-150 était garé bien en vue à l'extérieur du palais d'Akasaka.

Les grosses camionnettes américaines sont rares dans la capitale japonaise, où les rues sont étroites et les virages douloureusement serrés.

Mais l'emplacement du F-150, qui n'est même pas habituellement disponible à la vente au Japon, a envoyé un message clair sur la volonté de Tokyo d'acheter plus de voitures à son allié, une question qui a été un point sensible pour Donald Trump depuis des décennies.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que le gouvernement de Sanae Takaichi travaillait sur un paquet visant à acheter des camions F-150, une idée initialement lancée par Donald Trump, ainsi que du soja et du gaz.

"C'est très bien. Elle a bon goût", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One samedi, lorsqu'il a été interrogé sur le rapport. "C'est un beau camion"

En août, Donald Trump a déclaré que le Japon était prêt à acheter le "très beau" F-150. Il se plaint souvent de ce qu'il considère comme un refus d'accepter les voitures américaines, alors que les entreprises japonaises et européennes vendent chaque année des millions d'automobiles aux États-Unis.

Dans le cadre d'accords commerciaux récents , les deux marchés ont accepté de supprimer ou d'assouplir les tests de sécurité sur les importations de véhicules américains.

Mais la réticence à acheter américain n'a pas grand-chose à voir avec les barrières commerciales. À Tokyo comme à Londres, de nombreux conducteurs considèrent que les voitures de Detroit sont tout simplement trop grosses et trop gourmandes en essence.

Le nombre de F-150 que le Japon a l'intention d'acheter n'a pas été précisé.

Des sources gouvernementales japonaises ont déclaré à Reuters que les camions finiraient probablement par être utilisés comme chasse-neige, compte tenu de leur taille.

Un tiers des 3,7 millions de nouvelles voitures vendues au Japon l'année dernière étaient des mini-voitures ou des voitures "kei" , de minuscules véhicules qui ne sont pas produits par les constructeurs automobiles américains .

Les voitures étrangères représentaient 6 % des ventes de voitures neuves, les marques européennes figurant parmi les plus vendues, selon les données de l'industrie.

Ford s'est retiré du Japon il y a près de dix ans.

Par ailleurs, Donald Trump a déclaré que le constructeur automobile japonais Toyota 7203.T ouvrirait également des usines automobiles aux États-Unis pour un montant de 10 milliards de dollars.

Un porte-parole de Toyota n'était pas immédiatement disponible pour commenter les remarques de Donald Trump.

