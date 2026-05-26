Le 800VDC s'impose comme le nouveau chantier des datacenters IA

Après les GPU et le refroidissement liquide, SemiAnalysis identifie un nouveau point de tension dans la course à l'IA : l'alimentation électrique des datacenters, appelée à migrer progressivement vers le 800VDC.

La prochaine rupture dans l'intelligence artificielle ne se joue pas seulement dans les GPU, mais aussi dans la manière de les alimenter, selon la dernière recherche publiée par SemiAnalysis. Ce cabinet indépendant, spécialisé dans les semi-conducteurs et l'IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur, estime que la densification rapide des racks de serveurs pousse les architectures électriques actuelles vers leurs limites. SemiAnalysis cite des racks de nouvelle génération autour de 600 kW, pour lesquels le passage de 54V à 800V permet de réduire fortement l'intensité électrique, la masse de cuivre, les pertes thermiques et les contraintes de distribution.

Cette évolution repose sur une équation industrielle simple, mais déterminante pour la rentabilité des futurs campus IA. Plus la puissance par rack augmente, plus le courant nécessaire devient élevé à tension constante, ce qui accroît les pertes, la chaleur, l'encombrement des câbles et la complexité opérationnelle. Pour les hyperscalers, l'enjeu n'est donc plus seulement de construire davantage de capacité, mais de maximiser la puissance réellement livrée aux accélérateurs.

Dans cette logique, Nvidia pousse également l'architecture 800VDC comme un moyen de réduire les conversions électriques, les pertes de distribution et l'encombrement, avec un objectif final de meilleurs "tokens par watt". Selon SemiAnalysis, les économies peuvent devenir significatives à l'échelle d'un campus, avec environ 50 MW de puissance continue économisée pour 1 GW de charge informatique dans certains scénarios, soit l'équivalent de 5% de la charge IT.

Le déploiement devrait toutefois être progressif, avec une première phase de rétrofit attendue à partir de 2026-2027. Les opérateurs pourraient d'abord installer des armoires électriques auxiliaires à proximité des rangées de serveurs, afin de convertir et distribuer le courant continu haute tension sans reconstruire entièrement les bâtiments existants. Une intégration plus profonde de la distribution DC dans l'architecture des nouveaux datacenters pourrait ensuite émerger à partir de 2028-2029.

Pour les marchés, l'intérêt de cette transition est qu'elle élargit encore la chaîne de valeur de l'IA au-delà des fabricants de processeurs. Les spécialistes de la conversion de puissance, des disjoncteurs DC, des batteries, des supercondensateurs, des connecteurs et des semi-conducteurs de puissance, notamment au carbure de silicium (SiC) et au nitrure de gallium (GaN), pourraient bénéficier d'une nouvelle vague d'investissement.