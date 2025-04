Communiqué de presse LDC



Organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers.



Le Groupe LDC (FRFR0013204336 – LOUP)spécialiste français dans la transformation et la commercialisation de volailles ainsi que dans l'élaboration de plats cuisinés et autres produits traiteur, annonce l’organisation d’une visioconférence actionnaires et investisseurs particuliers le :



Jeudi 22 mai 2025 à 17h00



Cette visioconférence sera l’occasion de présenter les résultats annuels du Groupe LDC, sa stratégie de développement et de permettre aux actionnaires ou investisseurs particuliers d’échanger avec l’équipe de direction, dont Philippe Gélin, Président du Directoire et Natalia Bernard, Directrice Administrative et Financière.