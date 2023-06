Communiqué de presse LDC



Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires individuels.



Le Groupe LDC spécialiste français, Groupe familial parmi les leaders européens de la Volaille et du Traiteur avec des marques emblématiques comme Loué, Le Gaulois, Maître Coq ou encore Marie, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination des actionnaires individuels le :



JEUDI 8 JUIN A 11H00



Cette visioconférence sera l’occasion de présenter la stratégie de développement du Groupe LDC et de permettre aux actionnaires individuels actuels ou futurs d’échanger avec Philippe Gélin, Directeur Général et Laurent Raimbault, Directeur Administratif et Financier Groupe.