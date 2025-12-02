 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 110,92
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LDC noue un partenariat avec la famille Buchanan au Royaume-Uni
information fournie par AOF 02/12/2025 à 09:53

(AOF) - Le groupe LDC a formé un partenariat stratégique avec la famille Buchanan par l'achat d'une participation majoritaire dans Green Label Holdings Ltd. Cette acquisition soutient la stratégie internationale de LDC en renforçant sa présence au Royaume-Uni aux côtés de sa filiale galloise et de ses importations européennes, permettant ainsi une offre plus large aux clients britanniques. La transaction a été finalisée le 1er décembre 2025.

Green Label possède une longue histoire au Royaume-Uni en tant que producteur et fournisseur réputé de canards et d'autres spécialités de volailles grâce à un large portefeuille de produits crus et transformés sous la marque Gressingham.

La société emploie actuellement environ 700 employés et exploite plus de 250 000 m2 de fermes (couvrant environ 50% de ses besoins en approvisionnement), incluant la chaîne de valeur agricole avec l'élevage des parentaux, des fermes commerciales, des couvoirs et une usine de transformation située en East Anglia.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SOCIETE LDC
85,6000 EUR Euronext Paris +0,82%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank