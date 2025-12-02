LDC noue un partenariat avec la famille Buchanan au Royaume-Uni

(AOF) - Le groupe LDC a formé un partenariat stratégique avec la famille Buchanan par l'achat d'une participation majoritaire dans Green Label Holdings Ltd. Cette acquisition soutient la stratégie internationale de LDC en renforçant sa présence au Royaume-Uni aux côtés de sa filiale galloise et de ses importations européennes, permettant ainsi une offre plus large aux clients britanniques. La transaction a été finalisée le 1er décembre 2025.

Green Label possède une longue histoire au Royaume-Uni en tant que producteur et fournisseur réputé de canards et d'autres spécialités de volailles grâce à un large portefeuille de produits crus et transformés sous la marque Gressingham.

La société emploie actuellement environ 700 employés et exploite plus de 250 000 m2 de fermes (couvrant environ 50% de ses besoins en approvisionnement), incluant la chaîne de valeur agricole avec l'élevage des parentaux, des fermes commerciales, des couvoirs et une usine de transformation située en East Anglia.

