LDC : Des résultats semestriels en progression portés par le retour à des conditions d'activité plus normales. Une bonne visibilité pour le second semestre.

Des résultats semestriels en progression portés par le retour à des conditions d’activité plus normales

Croissance solide au 1er semestre, retour progressif des volumes

Résultat opérationnel courant de 193,4 M€



Une bonne visibilité pour le second semestre

Montée en puissance des efforts promotionnels

Poursuite de la stratégie volontaire d’acquisition : deux opérations en cours



Sur la période de mars 2023 à fin août 2023, les ventes du Groupe ont progressé de 10,5% (+8,2% à périmètre identique3 et taux de change constant) à 3 022,3 M€ contre 2 735,5 M€ au 1er semestre 2022- 2023. Le résultat opérationnel courant s’élève à 193,4 M€ et le résultat net ressort à 153,2 M€.