LDC: "Croissance S1 à deux chiffres et volumes en hausse"

Publication du CA S1 2023/2024



Après avoir enregistré un CA T1 2023/2024 d’excellente facture (1,6 Mds€, +12,9% dont +12,4% en organique), LDC poursuit sur sa lancée et annonce un chiffre d’affaires semestriel de 3,0 Mds€, faisant ressortir une croissance de +10,5%, dont +8,2% pcc, une performance supérieure à nos attentes et à celles du consensus. La principale bonne nouvelle du T2 est celle d’un retour à des volumes positifs (+0,9% sur la période vs -4,5% au T1 et -6,2% sur l’ensemble de l’exercice 2022/2023), notamment sur la GMS.



Perspectives



Après avoir fait preuve de prudence à l’issue du T1, le groupe semble maintenant avoir l’épisode d’influenza loin dans le rétroviseur et affiche désormais de l’optimisme: la guidance annuelle initiale de LDC (CA >6Mds€, marge opérationnelle courante de 5%) est légèrement réhaussée, avec une MOC désormais attendue au-dessus des 5%. Nous aurons plus de détails chiffrés au moment des résultats semestriels, fin novembre. Nous maintenons ainsi nos estimations pour le moment (CA 2023e 6,2 Mds€, MOC 5,2%), même si des upgrades pourraient avoir lieu en temps voulu.



Recommandation



Suite à cette nouvelle publication de qualité, nous maintenons notre recommandation à Achat et notre OC à 164,00 €. Nous continuons de fortement apprécier le dossier et la limpidité de la thèse d’investissement.