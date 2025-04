LDC confirme ses objectifs financiers

(AOF) - Le chiffre d’affaires de l’exercice 2024-2025 s’élève à 6,32 milliards d'euros en hausse de 2%, dépassant ainsi l’objectif fixé (6,2 milliards). "En dépit des tensions persistantes sur le pouvoir d’achat, la bonne tenue de la consommation de volaille a permis de soutenir la dynamique d’amélioration des volumes commercialisés qui ressortent en hausse de 8,3%", explique le spécialiste de la transformation de volailles . A périmètre identique et taux de change constants, le chiffre d’affaires s’élève à 6,09 milliards d'euros en baisse de 1,6% avec des volumes commercialisés en hausse de 4,5%.

La performance de LDC aura été particulièrement solide sur la fin de l'année. Ainsi, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024-2025 s'élève à 1,755 milliard d'euros contre 1,645 milliard d'euros sur la même période de 2023-2024.

Cette hausse des ventes en valeur de 6,7% est associée à une progression des volumes commercialisés de 12,0% bénéficiant notamment des acquisitions de l'exercice : Indykpol et Konspol en Pologne, Calibra en Roumanie, ECF en Allemagne, groupe Routhiau en France et la contribution en année pleine des sociétés Savic et les Délices de St-Léonard acquises l'année dernière et d'une activité festive en ligne avec les attentes.

Après cette fin d'année réussie, le groupe maintient son objectif de marge opérationnelle courante d'environ 5 % pour l'exercice 2024-2025.

Au-delà de l'exercice, LDC confirme aussi l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026-2027 et réaliser un Ebitda de près de 560 millions d'euros à cet horizon.

