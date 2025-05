LDC confiant pour atteindre un Ebitda de près de 560 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

Côté perspectives, LDC indique qu'il devrait être en mesure d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique 2026-2027 à l'issue de l'exercice 2025-2026 : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et réaliser un Ebitda de près de 560 millions d'euros.

Après comptabilisation des dotations et amortissements et autres dépréciations, le résultat opérationnel courant de la période s'établit à 317,6 millions d'euros contre 370,3 millions d'euros en 2023-2024 représentant un taux de marge opérationnelle courante de 5% du chiffre d'affaires, correspondant à l'objectif fixé. Ce taux s'élevait à 6% au titre de l'exercice précédent

"Après une année exceptionnelle, cette évolution parfaitement en ligne avec les anticipations du groupe s'explique par un effet prix défavorable notamment sur les spécialités et sur les co-produits d'abattage. Le résultat opérationnel courant intègre également une hausse des charges opérationnelles et en particulier de la masse salariale à l'international", explique le groupe agroalimentaire.

(AOF) - Le chiffre d’affaires annuel de LDC sur l’exercice 2024-2025 s’élève à 6,323 milliards d'euros en hausse de 2% par rapport à l’exercice 2023-2024. A périmètre identique et taux de change constants, il a baissé de 1,6% avec des volumes commercialisés en hausse de 4,5%. La hausse du niveau d’activité portée par les récentes acquisitions et la consommation de volaille associée à la discipline financière du groupe permettent à LDC d’afficher un niveau d’Ebitda à 512,6 millions d'euros (8,1% des revenus) contre 550,2 millions d'euros en 2023-2024.

