LDC : augmentation de capital réservée à Soccad 2

Le directoire de LDC s'est réuni le 27 février dernier et a décidé de procéder à une augmentation de capital social en numéraire d'un montant maximal de 120 000 euros par l'émission de 600 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 euro à libérer en numéraire et dont la souscription serait réservée à la société Soccad 2.

(AOF) - Le groupe LDC annonce une augmentation de capital réservée à la société Soccad 2, société regroupant des cadres salariés du groupe agroalimentaire. Cette augmentation de capital a pour objet de mettre en place pour lesdits cadres un instrument attractif d'accès au capital social destiné à favoriser leur investissement personnel et financier.

