LDC: acquisition de 100% du Groupe Pierre MARTINET

(CercleFinance.com) - LDC annonce l'acquisition de 100% du capital du Groupe Pierre MARTINET, ' Le Traiteur Intraitable ' en date du 28 mai 2025.



Cette annonce fait suite à celle du 17 avril 2025 dernier à l'occasion de laquelle LDC avait annoncé avoir obtenu le feu vert de l'Autorité de la Concurrence pour l'acquisition du Groupe Pierre MARTINET.



Cette opération doit permettre à LDC d'être présent sur 70% des familles produits du rayon traiteur en GMS (grande & moyenne surface) en comptant sur une nouvelle marque forte aux côtés de la marque Marie.



'Nous sommes très heureux de finaliser cette opération structurante pour le pôle Traiteur du Groupe, parfaitement alignée avec le plan de développement 2026-2027', a commenté Philippe Gélin, Président du Directoire de LDC.





