 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 126,51
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LDC acquiert Green Label au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 10:32

LDC (Lambert Dodard Chancereul) annonce qu'il a formé un partenariat stratégique avec la famille Buchanan par l'achat d'une participation majoritaire dans Green Label Holdings, transaction qui a été finalisée le 1er décembre.

Producteur et fournisseur réputé de canards et d'autres spécialités de volailles au Royaume-Uni, Green Label dispose d'un large portefeuille de produits crus et transformés sous la marque Gressingham.

Il emploie actuellement environ sept cents employés et exploite plus de 250 000 m2 de fermes, incluant la chaîne de valeur agricole avec l'élevage des parentaux, des fermes commerciales, des couvoirs et une usine de transformation en East Anglia.

Cette acquisition soutient la stratégie internationale de LDC en renforçant sa présence au Royaume-Uni aux côtés de sa filiale galloise et de ses importations européennes, permettant ainsi une offre plus large aux clients britanniques.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.12.2025 12:14 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 2 décembre 2025
    information fournie par AOF 02.12.2025 12:12 

    (AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'OCDE, de l'UE et de l'Allemagne, le 12 juin 2025, à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    L'OCDE plus optimiste pour la croissance des poids lourds économiques en 2025
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:08 

    L'économie mondiale résiste en 2025 malgré le choc des droits de douane américains et les incertitudes politiques, l'OCDE se montrant mardi plus optimiste pour des poids lourds comme les Etats-Unis, la Chine et la zone euro, tout en pointant une "fragilité" accrue. ... Lire la suite

  • La ministre des Armées Catherine Vautrin le 1er décembre 2025, à Paris ( POOL / JULIEN DE ROSA )
    L'actualisation de la Loi de programmation militaire repoussée à début 2026
    information fournie par AFP 02.12.2025 11:58 

    Une actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 sera présentée au Parlement "au premier trimestre 2026" et non plus d'ici la fin de l'automne comme prévu initialement, a annoncé mardi la ministre des Armées Catherine Vautrin. "Les textes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank