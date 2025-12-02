LDC acquiert Green Label au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 10:32
Producteur et fournisseur réputé de canards et d'autres spécialités de volailles au Royaume-Uni, Green Label dispose d'un large portefeuille de produits crus et transformés sous la marque Gressingham.
Il emploie actuellement environ sept cents employés et exploite plus de 250 000 m2 de fermes, incluant la chaîne de valeur agricole avec l'élevage des parentaux, des fermes commerciales, des couvoirs et une usine de transformation en East Anglia.
Cette acquisition soutient la stratégie internationale de LDC en renforçant sa présence au Royaume-Uni aux côtés de sa filiale galloise et de ses importations européennes, permettant ainsi une offre plus large aux clients britanniques.
