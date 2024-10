LDC abaisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2024-2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

En termes de résultat, LDC confirme son objectif de retour à une marge opérationnelle courante normative à hauteur d'environ 5% intégrant la poursuite des efforts promotionnels nécessaires pour soutenir la dynamique du marché et garantir l'accessibilité de ses produits au plus grand nombre.

Compte tenu de ces décalages constatés dans les intégrations du Groupe Routhiau et du Groupe Pierre Martinet, LDC envisage désormais un chiffre d'affaires supérieur à 6,2 milliards d'euros pour l'exercice 2024-2025, contre un objectif initial de 6,5 milliards d'euros.

Les tonnages commercialisés ressortent en progression de 3,9% malgré des ventes en retrait sur le canard mais compensées par le bon niveau d'activité sur les familles poulet et produits élaborés.

(AOF) - Sur le premier semestre 2024-2025, les ventes en valeur de LDC sont en légère baisse de 1,2% avec des volumes commercialisés en hausse de 4,9%. A périmètre identique et taux de change constants, le chiffre d’affaires ressort à 2,90 milliards d'euros contre 3,02 milliards d'euros il y a un an, soit une baisse de 3,9% avec des volumes vendus qui progressent de 3,6%. A l'international, sur ce premier semestre 2024-2025, le chiffre d’affaires s’élève à 368,9 millions d'euros contre 386,6 millions d'euros en baisse de 4,6% (à taux de change constant le chiffre d’affaires est en recul de 9,3%).

