LCL et Crédit Agricole Assurances se partagent les actifs du groupe Milleis

(AOF) - LCL et Crédit Agricole Assurances ont officialisé le 30 avril dernier le rachat conjoint du groupe Milleis au fonds d'investissement AnaCap, concrétisant ainsi l'accord annoncé le 24 juillet dernier. Dans le détail, LCL a racheté l'ensemble des activités du groupe (banque et gestion d'actifs : Milleis Banque, Cholet Dupont Oudart et Cholet Dupont Asset Management). LCL a ensuite cédé immédiatement la compagnie d'assurance Milleis Vie à Crédit Agricole Assurances.

L'acquisition du groupe Milleis, troisième banque privée indépendante en France, forte de 64 000 familles clientes et 13 milliards d'euros d'encours, s'inscrit pleinement dans le plan stratégique à moyen terme de Crédit Agricole S.A. ACT 2028 et illustre les ambitions de développement de LCL et de Crédit Agricole Assurances sur la clientèle patrimoniale.

Ainsi renforcé de Milleis, dont les marques et le réseau seront conservés, LCL se donne les moyens d'atteindre 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans le métier de la banque privée, d'ici à 2030.

"Désormais au sein de LCL, Milleis accélèrera son développement et continuera à capitaliser sur la culture patrimoniale, l'agilité et la qualité de la relation avec les clients", a commenté Nicolas Hubert, directeur général de Milleis Banque Privée.

"Nous sommes heureux d'annoncer la finalisation de la cession du groupe Milleis, après obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires. Au cours de notre collaboration et grâce à des équipes d'un très grand talent, le groupe a porté ses encours à 13 MdsEUR, devenant ainsi la troisième banque privée indépendante de France", a réagi Nassim Cherchali, managing partner chez AnaCap.

"Cette acquisition permet à LCL de renforcer sa position sur le marché de la clientèle patrimoniale en France. Je souhaite la bienvenue aux 700 collaborateurs du groupe Milleis qui nous rejoignent. Ensemble, nous offrirons à nos clients un éventail d'expertises et de solutions patrimoniales toujours plus larges et plus innovantes", a déclaré Serge Magdeleine, directeur général de LCL.

De son côté, Crédit agricole assurances renforce le positionnement de sa filiale Spirica sur le segment haut de gamme et élargit ses canaux de distribution grâce à l'intégration de Milleis Vie.

Conforme aux objectifs de Crédit agricole S.A. en matière de retour sur investissement, cette opération a un impact limité sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A., maison-mère de Crédit Agricole Assurances et de LCL.