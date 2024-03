LCB (MLLCB) - RN 2023 / Résultats en forte amélioration - Achat - Obj. 4,92 € vs 4,40 € - Pot. +31%

Secteur : Promoteur Immobilier

Marché : Euronext Access+

Capitalisation : 16,1 M€

Cours : 3,76 €

Opinion : Achat

Objectif de cours : 4,92 € vs 4,40 €

Potentiel : +31%

Résultats annuels en forte amélioration

• CA +36,9% à 14,9 M€

• Marge brute 26% vs 13% en 2022 (19% attendue)

• Marge opérationnelle 11,9% vs 8,8% (5,7% attendue)

• Marge nette 6,8% vs 3,9% (2,8% attendue)

• Gearing 160% vs 47% (64% attendu)

Comme évoqué à plusieurs reprises, 2023 a été la pire année depuis 2008 pour le secteur de la promotion immobilière avec, d'après la FPI, un peu plus de 94 000 ventes de logements neufs (ventes au détail 56 900, ventes en bloc 33 000, résidences services 4 900) soit 30% inférieur à la moyenne constatée sur les 10 dernières années. Il faut remonter à 2000 pour constater un niveau inférieur (91 324 ventes). Seules les ventes en bloc ont progressé (+11,5%) et représentent 35% des ventes en 2023 et 57% au T4 ce qui est le plus haut niveau jamais constaté.

Les mises en vente ont logiquement reculé (-32,7% en 2023 / -52% au T4 2023). Par ailleurs, le nombre de logements collectifs autorisés recule également de -20% à 234 100 (source stat info logement) avec une baisse plus prononcée des logements collectifs ordinaires (hors résidences) qui s'établit à -23%. Quant aux mises en chantier, elles reculent de 19,5% à 165 800 logements commencés.



LCB, qui vend essentiellement en bloc (74% du CA), profite de ce positionnement mais aussi de son approche « bas carbone » ainsi que de sa taille ce qui le protège d'une certaine manière du marasme actuel.

Parallèlement à la progression de son activité, le groupe améliore significativement sa rentabilité avec une marge brute qui double à 26%. C'est la résultante 1/ de l'internalisation du bureau d'études et des équipes techniques permettant d'accompagner les projets et 2/ d'une baisse plus rapide que prévu des coûts de construction.

Même si les équipes ont été renforcées (charge de personnel +21,3% - 14 ETP vs 6) la rentabilité opérationnelle passe de 8,8% à 12,5% alors que le groupe a vu ses charges externes (frais d'augmentation de capital…) progresser de 56%.

In fine le résultat net fait plus que doubler à 1 M€ ce qui est nettement supérieur à nos attentes.



Au niveau du bilan, les stocks progressent fortement pour atteindre 10 M€ et passent à 245 jours de CA vs en moyenne 150 jours. Ceci s'explique par un allongement des délais de commercialisation de programmes de vente en diffus ou de maisons individuelles. L'impact est de l'ordre de 4 M€ sur les 10 M€ de stocks. A ceci s'ajoute le fort développement du backlog (environ 300 M€) qui induit l'achat de foncier.

En corollaire les dettes financières s'établissent à 9,3 M€ vs 3,6 M€ dont 3 M€ de dettes corporate (green bonds 2,2 M€…). Le gearing passe de 17% à 160% sachant que les 1 M€ issus de l'augmentation de capital ne sont pas pris en compte étant donné qu'ils ont été pris en compte pour l'exercice 2024. Si on intègre ces 1 M€, le gearing serait de 125%.